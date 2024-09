Házasság első látásra: „Egyetlenem” – Csabi szerelmes fotója láttán dicsérték Gyöngyit

Micsoda boldogság! A TV2-n tavasszal nagy sikerrel vetített Házasság első látásra című realityből ismert Csabi Instagram-oldalán két szerelmes fotóval jelentkezett be Ciprusról a kedvesével. „My One and Only”, azaz Egyetlenem – írta a képek mellé Gyöngyi egykori férje. Bár a szakértők által összeboronált pár bírta a legtovább a műsorban megismert házasok közül, végül ők is a válás mellett döntöttek. „Minden szakítás nehéz, de úgy érzem, hogy sikerült lezárnom ezt a dolgot. Csabival barátok vagyunk, mindig számíthatunk egymásra, és még azzal is szoktunk poénkodni, hogy lecsekkoljuk egymás partnereit. Csabi egyébként tök nyitottan áll ehhez a kérdéshez, szurkol, hogy megtaláljam az igazit, és én is támogatom, hogy ismerkedjen” – nyilatkozta még májusban Gyöngyi a Ripostnak. Csabi pedig csakhamar megtalálta a boldogságot egy másik lány oldalán, akivel nyár eleje után most szeptemberben ismét elutazott a szerelem szigetre.

Ez a szerelem már a múlté: Csabi szívét egy másik lány, Gyöngyiét pedig egy kutyus rabolta el (Fotó: tv2)

A tavasszal látott Házasság első látásra című reality szereplőinek életét nyomon követők számára nem volt titok Csabi új kapcsolata, ám úgy tűnik, a férfi Instagram-oldalát olvasók közül többeket is váratlanul ért a fiatalember bő 4 hónapos kapcsolatának híre.

„De hol van a Házasság első látásból a felesége?”

– kérdezte valaki, akinek érdeklődésére több, hasonlóan tájékozott hozzászóló is válaszolt.

„Gyöngyivel, gondolom, már nincs együtt”

– reagált egyikük.

„Hol van már a tavalyi hó?”

– tette fel a költői kérdést más.

Ám az igazi gyomrost nem ők, hanem egy újabb, kéretlen hozzászóló vitte be.

„Gyöngyi szebb volt”

– jegyezte meg egy illető, mi pedig nem találunk szavakat arra, hogy lehet valaki ennyire bántó, sértő, tapintatlan, a másik ember boldogságába páros lábbal beletipró...

Szerencsére akadnak még, akik képesek együtt örülni a kedvencükkel.

„De aranyosak vagytok! Tartson örökké!”

– kívánta a legjobbakat a szerelmeseknek egy jóakaró.

„Örülök”

– fejezte ki pozitív érzéseit egy másik hozzászóló.