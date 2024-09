Földes Tamás 6 év házasság után jelentette be: „A Jóisten tudja úgy keverni a kártyákat”

Földes Tamás sok híres szerepben megmutatta már tehetségét – Fotó: archív / hot magazin

„A rendezés az más műfaj”

Hot!: Sok remek szerepet kaptál, operettekben, musicalekben. Van kedvenced?

F. T.: A Nyomorultak, Jean Val­jean. Először a Szegedi Szabadtéri Színpadon statisztáltunk a Szinetár Miklós rendezte darabban. Kiemelkedő alkotás.

Majd, még főiskolásként, be kellett ugranom a főszerepbe Vikidál Gyula helyett, akit baleset ért. Szeretem Tevjét is, akit korábban olyan színészóriás alakított, mint Bessenyei Ferenc, de láttam Topollal és Dunai Tamással is – hálás lehet az ember a sorsnak, hogy ilyen színészi élményekben lehetett része.

Hot!: Prózai színészként végeztél, játszottál is néhány nem zenés szerepet. Nincs irántuk nosztalgiád?

F. T.: Balikó Tamás után én alakíthattam Molnár Ferenc Az ördög című darabjának főszerepét a Karinthy Színházban. Olyannyira hiányzik a próza, hogy megalapítottuk az Ast­rum Színházat, több darabban is együtt játszunk Anitával. Anita egyébként jógát is oktat, és engem – aki egyébként nyugodt természetet kaptam a Teremtőtől, és nem áll tőlem távol a hit – egyfajta mélyebb spiritualitás felé terelt. Olyan jól megvagyunk egymással, hogy akár házasok is lehetnénk. Megbeszéltük, hogy ha már tíz éve vagyunk együtt, akkor rendezünk egy csöndes esküvőt.

Hot!: Korábban rendeztél is. Van ilyen terved?

F. T.: Legutóbb az egyetemen a diákokkal bemutattuk a Don Juant. De mindig bizonytalankodtam, hogy vajon meg tudom-e csinálni az adott darabot: a rendezés, az más műfaj. Igaz, énekelni sem tanultam soha, mégis énekelek…

Hot!: Beindult a színházi évad. Vár rád bemutató az Operettszínházban?

F. T.: A musical a fiatalok műfaja. Mennek ki a szerepeim, de játszani fogok a Hamupipőkében. Orbán János Dénes írta a darabot, Pejtsik Péter a zenéjét, Bozsik Yvette a rendező. Az alaptörténetet kitágították, kicsit magyarra írták. Mi más lennék benne, mint a királyfi apja, Nevesincs király.