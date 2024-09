Ezekre a gyümölcsökre esküsznek a sztárok

Nem lehet nem szeretni a gyümölcsöket. Legyen tél vagy nyár, a frissesség érzetét csak egy jéghideg dinnye vagy eper tudja visszaadni. Szerencsére vannak külföldi sztárok akik hasonlóan vélekednek, ezért bátran nyúlnak a zöldségek mellett a gyümölcsökhöz is.

A sztárok, többek között Katy Perry is imádja a gyümölcsöket - Fotó: archív / hot magazin

A sztárok szeretnek egészségesen élni

Nem véletlen, hogy sokukat is inspirálta arra, hogy dalt is írjon az isteni falatokról, ugyanis többek között Harry Styles is fogalmazott meg dalszöveget kedvenc nyári gyümölcséről, a görögdinnyéről.

