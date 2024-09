Exkluzív: itt vannak a Sztárban Sztár All Stars 5. adásának legjobb pillanatai - galéria

Szombat este a Sztárban Sztár All Stars évadának ötödik adása is lezajlott. Ez volt a TV2 átalakulós vetélkedőjének az első olyan élőadása, amiben már szóló fellépőként mérték össze a tudásukat az énekesek.

A műsor során a Top12 versenyző mérte össze az ének és átalakuló tudását. Voltak felemelő és mély pillanatok is, akadtak hírességek, akik felül vagy épp alul teljesítettek magukhoz képest. Ráadásul izgalmas pillanatokban is bővelkedett az adás. Az első produkció során Pál Dénes egy kicsit rá is ijesztett a zsűrire, meg a nézőkre is. Az énekes azonban profin hozta a produkciót nem hagyta, hogy megtörjön a varázs. Tolvai Reni Rihannaként mutatta meg magát, amihez mérten szexistennőként követelt magának minden figyelmet. Mindezek után pedig Tóth Gabi nyilatkozta le Szabó Zsófinak, hogy bepánikolt a produkciója elején.

Galériánkban összeszedtük az ötödik élőshow legemlékezetesebb pillanatait: