„Bepánikoltam” - Tóth Gabi megijedt a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában - Videó

Nincs megállás elképesztő átalakulásokkal és bámulatos előadásokkal vette kezdetét a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-ja. Az első produkció során Pál Dénes egy kicsit rá is ijesztett a zsűrire, meg a nézőkre is. Az énekes azonban profin hozta a produkciót nem hagyta, hogy megtörjön a varázs. Tolvai Reni Rihannaként mutatta meg magát, amihez mérten szexistennőként követelt magának minden figyelmet.

Fotó: Szabolcs Laci

A show azonban pörgött tovább és egymást váltották a színpadon az előadok. Tóth Gabi nehéz kihívást előtt állt, az első néhány pillanatban ráadásul szinte semmit sem hallott a zenéből, így kicsit meg is ijedt, hogy fog tudni jól teljesíteni.

„Figyelj! Ez most egy nagyon nehéz feladat volt. Sok mindenre kell egy előadónak figyelni. Tehát, hogy van egy rutin. Például a füles. Tehát, amikor a mikrofonba énekellek a próbán, amikor nincs bent a közönség az tök más, mint amikor bejönnek és hallod. Beveszi a mikrofon is. Hát egy pillanatra bepánikoltam, mert semmit nem hallottam a zenéből. És attól féltem, hogy az eufóriát éneklem, de lehet már a következő dalnál tartunk, de aztán szerencsére nem” - részletezte Gabi a nehézségről.