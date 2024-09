Kiderült: ezért tűnt el Dávid Petra

A Házasság első látásra adásai előtt nagyon lefogytam, most eszem ágában sem volt. Megváltoztattam a hozzáállásomat és az edzéstervemet is. Az étkezésre most is nagyon odafigyeltem, de a súlyzózást lecseréltem saját testsúlyos edzésekre, hogy ne testépítő-izomzatom legyen, hanem jó állóképességgel felépített erőm. Elkezdtem futni is, amit nem szeretek, de most nagyon jól jött.