Beszóltak Dwayne Johnsonnak: nem mindenkinek jön be a Szikla humora

Pankrátorként, filmsztárként és üzletemberként (tequilában, energiaitalban és férfikozmetikumban utazik) egyaránt sikeres Dwayne Johnson, azaz a Szikla (The Rock), most mégis beszóltak neki. Úgy tűnik, nem mindenki értékeli a humorát.

Nem mindenki vevő Dwayne Johnson humorára (Fotó: NBCU Photo Bank via Getty Images)

Az izomkolosszustól nem áll messze a country világa, nemrég szerepelt is Chris Janson Whatcha See Is Whatcha Get című dalának klipjében, most pedig Sturgill Simpson bő 10 éves slágerére, a Life Ain't Fair And The World Is Mean (Az élet nem igazságos és a világ gonosz) című dalra készített egy minivideót az Instagram-csatornájára. A felvételen az látszik, hogy a 196 centis, 118 kilós izomember mutatóujjára rászállt egy színes, törékeny pillangó. A Szikla nézi egy darabig, miközben szól a countrynóta, majd amikor elérkezik a refrén, kitátja a száját és odaemeli ujján a pillangót. Ám pont mielőtt bekapná, véget ér a felvétel.

Akik ismerik, pláne látták a Szikla előző Insta-videóját, melyben sporthorgászként megmutatta, majd visszaengedte a vízbe a kifogott halat, jól tudták, Dwayne Johnson csak poénkodott.

Ám a hozzászólók között akadt, aki komolyan vette a látottakat és beszólt Dwayne Johnsonnak.

„Kérlek, ne edd meg őt! Szebb, mint te!”

– írta egy hozzászóló.

Egy másik kommentelő sem bánt kesztyűs kézzel a sztárral.

„Mi a neve ennek az állatnak?”

– kérdezte valaki, mire egy provokáló így válaszolt neki:

„Dwayne Johnson. Ő egy állat, egy pillangó baráttal.”

Nézd meg te is Dwayne Johnson videóját, de tudd: természetesen nem ette meg a pillangót!