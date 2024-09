Kiderült: Balázs Klárinak van egy titkos szakmája

A Fonogram-díjas énekes, Balázs Klári színpadi megjelenésének védjegye a piros rúzs, a hétköznapokban azonban a lágyabb árnyalatokat részesíti előnyben. Sminkjét rendszerint ő maga készíti, nem véletlenül: egyéves tanfolyamot végzett korábban.

Sminkelési szokásairól vallott Balázs Klári (Fotó: Ridikül)

Sminktanfolyamot végzett Balázs Klári

„Édesanyám még kilencvenéves kora felett is rúzsozta magát, és soha nem ment ki az utcára anélkül, hogy egy pici színt ne tett volna az ajkára” – árulta el Balázs Klári a Ridikül vendégeként.

„A smink kényes dolog, a rúzs pedig a legkényesebb. Színpadon a közönség messziről lát engem, ezért az ajkak mellett a szemet is ki kell emelni, de egy fotózáson, amikor finomabb részletek is látszanak, óvatosnak kell lenni, vagy a szemet vagy szájat kell hangsúlyozni” – fejtegette Klárika, aki a hétköznapokban is a visszafogott cicomát szereti: egy kis pirosítót és halvány rúzst rendszeresen feltesz, szemét azonban nem szokta kifesteni. Pontosan tudja, melyik terméket hogyan használja, annak idején ugyanis igazi profiktól tanulta el a sminkelés csínját-bínját.

Balázs Klári pontosan tudja, milyen smink mutat jól rajta a színpadon (Fotó: Löffler Péter)

Szerencsés voltam, hogy elvégezhettem egy hosszú, egyéves sminktanfolyamot, ennek során megtanítottak arra is, hogyan kell professzionális sminket feltenni. Ebből profitálok a mai napig

– szögezte le Korda György felesége, aki azt is elárulta, elfogadja a korosodással járó ráncokat.

„Ez a korral jön, lesz még több is, de ez nem baj. Nem szeretném injekciókkal simává változtatni” – szögezte le a fiatalos énekesnő.