„Az emberek olyan rohadtul idegesítőek” – Singh Viki furcsa tanácsot adott a követőinek

A tehetséges és csinos énekesnő, Singh Viki rengetegszer elkápráztatta már a közönséget, aki pedig követi őt Instagramon, az tudja, hogy bizony nagyon jó humorral van megáldva. Most is kitett egy olyan poénvideót, ami akár még egy életmód-tanácsadó csatornán is megállná a helyét, hiszen olyat mond benne a híresség, amit valószínűleg sokan megfogadnának – bár az is biztos, hogy páran furcsának tartják.

Singh Viki / Fotó: Gabe / Ripost

Hogyha szeretsz valakit, engedd szabadon. Hogyha utálsz valakit, engedd szabadon. Igazából mindenkit engedj szabadon, és legyen egy kutyád. Az emberek olyan rohadtul idegesítőek

– mondta Singh Viki a mókás videóban, amiben természetesen egy cuki kutyus is feltűnik, hogy illusztrálni tudja, a blökik mennyivel jobbak, mint az emberek.

A kommentelők egyetértettek Singh Vikivel, többen is írták, hogy a kutyák valóban az emberek felett állnak, hiszen tele vannak szeretettel, hálával, és sosem bántanák meg direkt gazdájukat, feltétel nélkül boldoggá tesznek mindenkit. Bár akadt egy ember, aki egy nagyon vicces beszólással reagált az énekesnő videójára:

Hát belőled se lenne jó börtönőr 😂

Itt lehet megnézni a posztot: