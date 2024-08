„Nem tudok erről beszélni” – szexuális zaklatás miatt kirúgták az ország kedvenc műsorvezetőjét

A BBC sztárját, Jermaine Jenast menesztették, mert állítólag kéretlenül üzenetekkel bombázta a The One Show egyik női alkalmazottját – értesült a Mirror.

Azonnali hatállyal megváltak a műsorvezetőtől – Fotó: Pixabay

A 41 éves férfi, aki a The One Show műsorvezetője és a Match of the Day című műsorban is szerepelt, szerződését a héten bontotta fel a vállalat. A BBC-hez a múlt hónapban érkezett panasz a műsorvezető által küldött szöveges üzenetekről, majd ezt követően elkezdtek utánajárni az ügynek.

Ma Jenas megtörte a csendet az állításokkal kapcsolatban, mondván, hogy „nem volt boldog”, és szerinte „minden történetnek két oldala van”. Hamar kiderült azonban, hogy miután egy nő panaszt tett a kéretlen üzenetekre, a beszámolók szerint más női alkalmazottak is jelentkeztek, hogy őket is zaklatták. Az üzenetek tartalmáról egyelőre nem tudni.

Szeretném tudatni önökkel, hogy Jermaine Jenas már nem dolgozik a BBC-nél

– olvasható Alex Kay-Jelski sportigazgató kollégáinak küldött e-mailben.

Egy szóvivője által a The Sunnak adott nyilatkozatában így fogalmazott a műsorvezető:

„Jelenleg nem tudok erről beszélni. Annyit mondhatok, hogy nem vagyok boldog – minden történetnek két oldala van –, és az ügyvédeimmel fogok egyeztetni a továbbiakról.”

Jermaine Jenas labdarúgó-karrierjét a Nottingham Forest-nél kezdte, ahol már az első szezonban lehetőséghez jutott, majd később a Tottenhamhez igazolt, ahol 8 évet töltött el. 2003 és 2009 között 21 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban. 2016-ban bejelentette visszavonulását, miután sérüléséből nem tudott felépülni. Ezután vágott bele a médiakarrierjébe – emlékeztet cikkében a Mirror.