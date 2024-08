Újabb gyász sújtja Liptai Claudia szívét: „halálával ismét elmúlik valami klasszikus”

Ahogyan azt a Metropol is megírta, 88 éves korában elhunyt a francia nemzet egyik legkiemelkedőbb színésze, Alain Delon. A 60-as években ő volt a franciák egyik legnagyobb színésze, és az egész világ őt gyászolja most. Liptai Claudia érzelmes poszttal vallotta be, hogy mennyire odáig volt érte:

„Kislányként, amikor először megnéztem a Fekete Tulipánt halálosan szerelmes lettem. Utána én voltam otthon a Lady, a rövid kis hajamra törölközőt tettem, hogy hosszúnak tűnjön, felültem fordítva a támlás székemre, amire ráraktam az ugrókötelet és így lovagoltam Alain Delon felé. Aztán ez a rajongás megmaradt tizenévesen is, annyira, hogy még az iskola helyett is a Bartók mozit választottam 10-kor, 12-kor és délután 2-kor is, csak hogy újra és újra megnézzem az Egy zsaru bőréért című filmet.”