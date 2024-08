„Gratulálok!” – Tóth Gabi és Papp Máté Bence kéz a kézben jelentette be az örömhírt – Fotó!

Tóth Gabi szabályosan kivirágzott táncos szerelme, Papp Máté Bence oldalán, kapcsolatuk pedig nem is haladhatna jobb irányban.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence úszik a boldogságban Fotó: Ladóczki Balázs

Egyszerűen tökéletes az összhang az énekesnő és kedvese között, boldogságuk határtalan főleg, hogy Gabi kislánya, Hannaróza is kedveli édesanyja új párját.

Tóth Gabi ás Papp Máté Bence meg is ragad minden alkalmat arra, hogy annyi időt töltsenek együtt, amennyit csak lehet, ezt pedig olyan tökélyre fejlesztették, hogy szabadidejük mellett a munkában is tökéletes társai lettek egymásnak.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence kéz a kézben közölték a nagy hírt

Nemrég még egy közös tábort is szerveztek, most pedig már arról számoltak be, hogy közösen léptek fel egy csángó fesztiválon, aminek hatalmas sikere volt.

Csángó veled, Csángó veletek

– írta az énekesnő a fotókhoz, amelyeket látva le sem tagadhatnánk, hogy Mátéval mennyire szerelmesek egymásba.

Nem is csoda, hogy több rajongójuk is megjegyezte, hogy milyen jól mutatnak együtt, illetve a sikeres fellépéshez is gratuláltak.

„Egyszerűen Fantasztikusak”

„Gratulálok”

„Annyira szép vagy”

– írták mások mellett Gabi követői.