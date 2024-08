Nem hiszed el, erre tanítja kétéves kislányát az Exatlon sztárja – Fotó

Ahogy lehetett, már vittük őket bringával gyermekülésben, majd kezdtem őket tanítani biciklizni. Mert szeretném, ha stabilak lennének majd bicóval a közlekedésben, a gyerekeknek épült KRESZ parkban is jártunk ezért. Elíz kétéves, ő most a rollert és a gördeszkát is próbálgatja. Oli esetében úgy látszik, nem esett messze az alma a fájától, a vérében van. Olyan jó látni, ahogy élvezi a kerekezést. Mondjuk biztosan fogni fogom majd a fejem, amikor mutatványozni fog a BMX-szel, ahogy én szoktam!