Elszólta magát az egyik főszereplő, visszatérhet a 12 évadot megélt Dr. Csont?

Sokak kedvenc bűnügyi krimisorozata a Dr. Csont már évek óta véget ért, a főszereplők a mai napig boldogan tekintenek vissza rá. Erről most épp a produkció egyik főszereplője, David Boreanaz beszélt, aki Seely Booth ügynököt alakította a 2017-ig több mint 10 évadot megélt alkotásban. Elmondta, a mai napig jó szívvel gondol vissza a felvételekre és hozzátette, életre szóló kötelék alakult ki a színészek között.

Dr. Csont 12 évig varázsolta el a nézőket. Fotó: borsonline

David Boreanaz azt is pontosan tudja, mennyire szeretik a rajongók még mindig a sorozatot és Emily Deschanellel, Dr. Csonttal együtt mindketten szívesen újra a karakterük bőrébe bújnának ha újra lehetőségük lenne rá:

Imádtuk a szerepünket, számunkra is szórakoztató volt, ahogy a nézők számára is. Egyszerűen nem tudom elmondani, mennyi szeretetet és csodálatot kapunk a rajongóktól. És nagyszerű lenne látni, hogy visszatérnek.

-jelentette ki hozzátéve, hogy egy esetleges új évadot nem lenne nehéz összehozni, ugyanis mindenki nagyon lelkes. Így, az interjú kapcsán a rajongók reménykednek, hogy láthatják még egy új évadban kedvenceiket, de arról, hogy valóban új részek készülnének, nem szól a fáma.

Boreanaz, aki egyszer komolyan lebetegedett a felvételek alatt, egyébként arról is beszélt, hogy a Dr. Csont hatással volt más bűnügyi történetek forgatókönyvére is, a karakterfejlődés, valamint a lehető legtöbb sötét humor példaértékű volt. A Dr. Csont 2005-ben mutatkozott be a Foxon, és 12 évadon keresztül futott 2017-ig. A sorozatot két Emmy-díjra is jelölték: 2009-ben kiváló művészeti rendezés egykamerás sorozatért díjra, majd 2012-ben a különleges vizuális effektusok miatt.

A főszereplő karakterét egy a való életben is bűnügyi antropológusként dolgozó orvos, Dr. Kathy Reichs találta ki. Dr. Reichs több könyvet is írt már, mire felfigyeltek rá a FOX-nál. A sorozat készítője és egyik producere, Hart Hanson támogatta leginkább a sorozat létrejöttét. Hanson bevonta a produceri teendőkbe Kathy Reichset is, hogy minél élethűbben tudják megalkotni a karaktereket. Az epizódok során egy vagy több halottat találnak, akiket a csontjaik alapján kell azonosítani, illetve akikről a maradványok alapján kell kideríteni, hogy milyen körülmények vezettek a halálához - írja a Life.hu