Véres balesetet Stohl András házában - megszólalt a színész

Stohl András mindenben támogatja feleségét, aki amolyan nyughatatlan természet. Vica amellett, hogy egyetemre jár, ahol pszichológiát hallgat, helytáll otthon édesanyaként és belevágott egy nagyon különleges sport profi formájába. Stohl András felesége az úgynevezett flair bartendingben jeleskedik, vagyis akrobatikus mutatványok közepette készít el mesés koktélokat. Vica egyik legjobb barátnőjén keresztül ismerkedett meg ezzel a különleges és látványos sporttal, hiszen Budai Julianna négyszeres magyar bajnokként már nemzetközi versenyeken is indul.

Stohl András is kipróbálta... (Fotó: Instagram)

Stohl András mindjárt el is hasalt

Éppen ez adta az ötletet a színész családjának és barátaiknak, hogy véghez vigyék az úgynevezett flair challenge-t, vagyis a bártender kihívást. Ehhez persze ügyészség volt Vica néhány gyakorló kellékére, vagyis pár darab fém shakerre és persze, pár üvegre. A jó hangulatú kísérletet a színész kezdte, aki mindjárt el is hasalt, vagyis nem sikerült abszolválnia a feladatot. Ezután sorra érkeztek a barátok és persze, Stohl András lánya, Luca is, akinek, ha elsőre nem is, de másodikra már összejött a mutatvány. Feltűnik még a felvételen a színész felesége, pár ifjabb és néhány idősebb titán is, akik kisebb-nagyobb sikerrel teljesítik a kihívást.

Volt akinek nem annyira volt szerencséje Stohl andrás buliján (Fotó: Instagram)

„Ez egy kemény sport srácok!”

A végén pedig egy egyébként sikeresen teljesítő fickó néz bele közvetlen közelről a kamerába, így jól látszik, hogy ő bizony alaposan orrba verte magát az egyik üveggel, aminek "hála" fel is repedt az orrnyerge.

— mondta a sérült férfi, aki ettől persze nem veszítette el a jókedvét.