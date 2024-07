Tóth Gabi mindent neki köszönhet; Nánási Pál szerelmesebb, mint valaha!

Tóth Gabi számára lelkileg nagyon megterhelő volt az elmúlt néhány év, hiszen válása és új szerelme miatt rengeteg támadás érte. Az énekesnő azonban nem adja fel, szeretné ismét helyreállítani a mentális egészségét, amiben hatalmas előrelépéseket sikerült tennie az elmúlt időszakban. Ebben egy titokzatos férfi is segítségére volt, akiről végre lerántotta a leplet és elárulta, mi mindent köszönhet neki.

Tóth Gabi elárulta, ki az a titokzatos férfi, aki csak nem rég lépett az életébe, de máris megváltoztatta (Fotó: FULOP ILDIKO)

Ám nem ő az egyetlen sztár, akinek kiderült, hogy van egy eddig titkolt férfi az életében. Nicole Kidman ugyan 2006 óta boldog házasságban él, ám hosszú évek után, csak most vallotta be, hogy volt egy olyan kapcsolta, amiről a nyilvánosság eddig mit sem tudott. Sőt, a híres pár között még az eljegyzésre is sor került.

Tóth Gabi után Nánási Pál is nyilvánosan vallott boldogságáról

Úgy tűnik ez a hét a nagy vallomások ideje volt, hiszen a fotós is billentyűzetet ragadott, hogy kiírja magából az érzelmeit. Ő azonban a gyönyörű bikinis modelljének vallott szerelmet, aki nem más, mint a csodás felesége Ördög Nóra. Nánási Pál szerint a műsorvezető egész egyszerűen a világ legszebb nője.



Nánási Pál is vallott, nem bírta tovább magában tartani, hogy mennyire szerelmes gyönyörű modelljébe (Fotó: Facebook)

Persze ebben a hőségben nem csak Nóra vetkőzött le. A Házasság első látásra egykori felesége, Bogi is bikiniben pózolt, igaz ő Szicíliában villantotta meg az alakját. Ugyan a TV2 sztárja pihenni ment, a követői sem unatkozhatnak, hiszen sorban ontja a képeket a nyaralásról, hol több, hol kevesebb ruhában.

Még nyáron sem csak a vidámságé a főszerep

Sajnos ez a hét sem telt szomorú hír nélkül. Az 1940-es évek magyar filmcsillaga Szeleczky Zita épp 25 éve hunyt el, mindössze két évvel azután, hogy hazaköltözött Magyarországra. A kerek évforduló kapcsán megemlékeztünk az egy cseppet sem hétköznapi életéről.