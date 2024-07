Nánási Pál megtette a beismerést: szerelmes bikinis modelljébe

A hazai celebvilág legstabilabb és legnépszerűbb házaspárja Nánási Pál és Ördög Nóra. Ők azok, akik már hosszú évek óta is ugyanolyan rajongással és szerelemmel imádják egymást. A családjuk egyszerűen káprázatos: mindenki odáig van két kicsi gyermekükért, Micike és Venci egy országot csavart az ujja köré. Folyamatosan keresik az újabbnál újabb kalandokat, és szeretik, ha minden nagy dolgot együtt élhetnek meg. Most pedig Nánási Pál döbbenetes szerelmi vallomást tett.

Ördög Nóra és Nánási Pál nagyon szeretik egymást / Fotó: Facebook

Nánási Pál az ország egyik legkiválóbb fotósa, és bizony szereti, ha a kamera előtt gyönyörű modell áll. Éppen ezért nagyon hálás az életnek azért, mert Ördög Nóra a felesége. Az ő szemében ugyanis Nóra a világ legszebb asszonya, akit akár folyamatosan fotózgatna. Imádja megszerkesztenia képeket is, hiszen ilyenkor még tovább elidőzhet rajta a szeme. Most egy úgy, bikinis fotót töltött fel róla, és ehhez csatolt egy szerelmi vallomást is: