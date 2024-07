Miért nem szereti kislányát, Surit Tom Cruise? Megszólalt a bennfentes

Ha igaz, Suri Cruise 2013-ban látta utoljára az apját – írja a Life.hu. Tom Cruise azóta sem kereste a lánya társaságát, jólértesültek szerint lehet, hogy jobb is ez így. Lapinformációk szerint Tom Cruise 2013-ban találkozott utoljára lányával, Surival, de hogy mi ennek az oka, valójában senki nem tudja. Felmerült az is, hogy Katie Holmes tartja távol a színésztől közös gyereküket, de most, hogy Suri 18 éves lett, Tomnak nem kell exe engedélyét kérnie ahhoz, hogy felvegye a lánnyal a kapcsolatot. Ennek ellenére nem teszi: a LaGuardia High School 2024-es osztályának ballagási ünnepségére sem ment el, hogy megnézze Surit.

Miért nem szereti Tom Cruise Surit?

Évekkel később, 2012 júniusában azonban Katie Holmes benyújtotta a válókeresetet, ő kapta meg Suri felett az elsődleges felügyeleti jogot, a Mission Impossible sztárjának pedig látogatási joga volt. Néhányszor találkoztak is, utoljára 2013 áprilisában fotózták őket együtt, amikor a kislány karja el volt törve. Úgy tudni, semmilyen jogi oka nem volt annak, hogy Tom később nem kereste a kapcsolatot lányával.

Teljesen Tom döntése volt, hogy nem látta Surit

– nyilatkozta egy bennfentes. Eközben Cruise mindvégig kapcsolatban volt a Nicole Kidmannel örökbe fogadott gyerekeivel, a 31 éves Bellával és a 29 éves Connorral, akik szintén szcientológusok. „Ahogy teltek az évek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Tom teljesen kiiktatta Surit az életéből. És őszintén szólva, Suri – aki azóta elhagyta apja nevét – talán jobban járt így” – tette hozzá a bennfentes.