„Sokkal nehezebb titokban tartani” - kiderült, van-e párja a TV2 szépségének

Pap Dorci az utóbbi időben gondosan ügyelt arra, hogy ne a magánéletével kerüljön a rivaldafénybe, ám a rajongók ettől csak még kíváncsibbak lettek. Az Exatlon és a Dancing with the Stars sztárjáról ugyanis csak azt lehetett tudni, hogy 2022-ben szakított Esztergályos Patrikkal, de, hogy utána rátalált-e a szerelem, azt senki sem tudja. Lehet, hogy ez azért van így, mert inkább a televíziós karrierjét helyezte az előtérbe a csinos híresség, azonban a rajongók legnagyobb örömére most megszólalt a magánéletéről is...

Pap Dorci nem találja a párját (Fotó: Ladóczki Balázs)

Pap Dorci: Sokkal nehezebb párt találni

Az egykori Kihívó az Instagram-oldalán válaszolt meg pár kérdést. Nevezetesen azokat, amik a nagyérdeműt foglalkoztatták: van-e jelenleg párja, szeretne-e kisbabát? Nyilván az előbbi azért egy kicsivel jobban érdekelte a rajongókat, tekintve, ha esetleg Dorci szingli, lehet-e esélyük. Nos, annyit elárulhatunk, hogy az esély megvan, de a TV2 sztárját nem lesz egyszerű levenni a lábáról. Már csak azért sem, mert nagyon bizalmatlan az ismerkedés terén.

Nincsen párom. Ismert emberként úgy érzem, sokkal nehezebb párt találni, illetve titokban tartani is, úgyhogy valószínűleg tudni fogtok róla, ha lesz egy komoly kapcsolatom

- fogalmazott a 22 éves Dorci, akinek azért bele kellene húznia az ismerkedésbe, tekintve, hogy fiatalon szeretne édesanya lenni.

„Igen, minden vágyam egy gyermek, ráadásul fiatalok szeretnék anyuka lenni" - tette hozzá a csinos lány, aki egyébként most tudja valamelyest gyakorolni az anyuka szerepet, hiszen hamarosan nagynéni lesz. Nővére az első gyermekével várandós, Dorci pedig éppen a mesekönyveket bújja és gyerekdalokat tanul.