Rátonyi Róbert: „Remélem, hogy apám fentről figyel”

Rátonyi Róbert nemrég Berkes Gabival adott koncertet a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, olyan sikerrel, hogy tele voltak vele a közösségi oldalak.

Rátonyi Róbertnek monogám természete van Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

Rátonyi Róbert: Én még ilyen zenei egymásra találást, mint Gabival, nem tapasztaltam, pedig 50 éve zongorázom. Borzasztóan élveztük mindketten, lubickoltunk a próbákon a most már lassan 120 dalból álló repertoárban. Élvezzük a reakciókat, és lesz folytatás; tervezzük, hogy Gabi pályafutása jubileumi koncertjét az Urániában tartjuk.

Hot! magazin: Egy ilyen kiemelkedő produkció bemutatóján ott van a család, a gyerekek?

R. R.: Van két csodálatos gyerekem, Laura és Péter. Az édesanyjukkal sajnos már nem vagyunk együtt. Vele vannak többet, éppen a Balatonon voltak a koncert idején. De sokszor eljöttek meghallgatni. Háromszor voltam házas, a gyerekeim mamájával 15 évig éltünk együtt, az már szinte egy negyedik házasság. Sok kapcsolatom zátonyra futott. Biztos nem vagyok hibátlan, lehet, hogy rosszul választok vagy nincs szerencsém. De sok boldogság is volt ezekben a párkapcsolatokban. Amúgy monogám természetem van. Talán még nem késő.

A kis Robi élete első zongorájával Fotó: Archív/Hot! magazin

„A show óriási siker lett”

HM: Fiatalos a külseje. Sportol valamit ebben a nagy melegben?

R. R.: Teniszezem. Jól bírom a meleget. Évente elmegyünk valahová a gyerekekkel egy hétre. Tavaly Rómában 46 fok volt, de sétáltam az utcán; most Szardíniára utaztunk. De valójában anglomán vagyok, oda szívesen születnék újra. Apám tudta ezt rólam, és egy nagyon ügyes trükkel belerántott az ő zenei világába. Megkérdezte, nem akarok-e kimenni vele Angliába. „Mikor indulunk?” – kérdeztem vissza. „Kijöhetsz, de tanuld meg a kétórás One Man Show-mat!” – válaszolta. A show óriási siker lett, jártunk vele Amerikában, Izraelben kétszer is, Svédországban, Oroszországban. A saját zenei világomat bővítettem más műfajokkal. Komoly dzsesszmuzsikusokat is elcsábítottam, ha nagyobb zenekarra volt szükség. Azt mondták, ilyen élményük nem volt még – mikor jöhetnek legközelebb? Azt nagyon sajnálom, hogy apám nem érhette meg az önálló zenei sikereimet. Egyetlen lemezemet hallgathatta – nem tudom, udvariasságból vagy őszintén mondta-e, hogy tetszik.