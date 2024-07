Most kaptuk: tragikusan fiatalon meghalt A Nagy Ő sztárja

Tragikus hírek érkeztek a tengerentúlról. A Bachelor (vagy ahogy hazánkban ismerjük, A Nagy Ő) sorozat sztárja, Hailey Merkt 31 éves korában elveszítette a harcot a rákkal szemben. A valóságshow-szereplő a tavalyi évben jelentette be, hogy leukémiát diagnosztizáltak nála, októberben pedig megkezdte a kemoterápiás kezelését. A gyönyörű, dús hajú színésznő őszintén beszélt mindig a betegség elleni küzdelméről, arról is osztott meg képeket az Instagram-oldalán, amikor kihullott az összes haja a kezelések miatt. Most azonban Hailey családja kedd éjszaka szomorúan jelentette be, hogy a nő szervezete feladta a küzdelmet július 26-án.

Egy év alatt magával vitte a rák a fiatal színésznőt / Fotó: GoFoundMe

Megtört szívvel számolunk be róla, hogy a mi szeretett Haileynk az életért vívott harca során, hosszú hónapokig tartó bátor küzdelem után elhunyt. Hailey elképzelhetetlen erővel, kecsesen és önzetlenül küzdött végig az úton. Eltökéltsége, bátorsága és élni akarása felülmúlt minden orvosi jóslatot. Így lehetősége volt az utolsó pillanatait a szeretteivel tölteni. Örökké úgy fogunk emlékezni rá, mint az unalom ellentéte, aki mindig vicces volt és a pillanatnak élt

– számolt be róla a közösségi médiában Hailey családja.

A Bachelor többi szereplője szintén a közösségi médiában búcsúzott el versenyzőtársuktól. Emellett arra kérték rajongóikat, hogy Hailey GoFoundme adománygyűjtő oldalán támogassák, hogy méltó temetést szervezhessen a sztár családja a tragikusan fiatalon elhunyt színésznőnek.

Az adománygyűjtő oldalon Hailey testvére arról írt, hogy a lány csontvelő-transzplantáción esett át, azonban ezt követően a leukémiás sejtek visszatértek és gyorsan terjedtek a testében. Ezt követően az orvosai mindössze 6 hetet jósoltak neki, azonban végül néhány nappal túl tudta élni a szörnyű dátumot.