Lebukott: Curtis egy másik nőt ölel és csókol - Fotó

Curtis és Balázs Andi a TV2, "Csak show és más semmi" című műsorában találkoztak először, és minden túlzás nélkül állítható, hogy azóta elválaszthatatlan barátok lettek. A színésznő többször nyilatkozott már a nem hétköznapi kapcsolatukról, számára a rapper olyan, mintha a fiú testvére lenne, akit feltétel nélkül szeret. „2018-ban megöleltük egymást és miután rájöttünk, hogy ez jó mindkettőnknek, így maradtunk. Hálás vagyok a barátságáért és akkor vagyok a legboldogabb, ha ő is az” - írta egyszer Balázs Andi egy Instagram posztban.

Curtisnek és Balázs Andinak még a humoruk is egyezik, aminek köszönhetően nagyon sokat nevetnek együtt (Fotó: Bors)

Curtis és Andi sokszor járnak át egymáshoz

A színésznő és a rapper nagyon sok időt töltenek együtt, jelen vannak a családi eseményeken és arra is szakítanak időt, hogy kettesben üljenek be valahova, vagy épp egymás házában vendégeskedjenek. Amennyiben vendégségnek lehet hívni azt, ha valakinek saját szobája van a másiknál, mert Curtisnek bizony saját "lakosztálya" van Andi otthonában. Hiába a köztük lévő - látszólag igen nagy - társadalmi különbség, az ízlésük és az értékrendjük bizony nagyon hasonló. Ezért is értik meg egymást ilyen jól.

Ölelés is belefér

A szoros viszonyukat természetesen nem nézik rossz szemmel a szerelmeik, Andi kedvese és Judy is elfogadja azt, hogy a két jómadár sokat lóg együtt. Curtis és Andi szoros viszonyát egyébként jól mutatja, hogy amikor csak tehetik, ölelgetik egymást. Most is napvilágot látott (Instagram posztban tette közzé Curtis) egy friss fotó, amin azt lehet látni, ahogy Curtis végtelen szeretettel öleli át és csókolja Andit. Nézzék csak: