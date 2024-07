Összetört Kulcsár Edina: G.w.M beismerte, már nem tetszik neki úgy, mint régen

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon szerelmesek egymásba. Egyszerűen imádják egymás közelségét, és úgy érzik, a kapcsolatuk minden áldozatot megér. Boldogabb családot már nem is alkothatnának, hiszen immáron két közös gyermekük is van. G.w.M az első pillanatban, amikor meglátta Edinát, arra gondolt, hogy akar tőle egy kisfiút, és most úton van a szerelemgyerek. Most azonban Edina megdöbbent.

Edina nagyon szereti Márkot

Úgy tűnik, G.w.M tényleg a szőkéket szereti. Exe, Nagy Melanie is szőke volt, és amikor összejöttek Edinával, hamarosan a modell is világos tincseket varázsoltatott magának. Időközben azonban Edina rájött, hogy ez nem az ő stílusa, ezért nagy nehezen visszaállította az eredeti hajszínét. G.w.M pedig ezért most meg is fogalmazta kritikáját.

A fejem, miután a férjem közli, hogy neki szőke hajjal tetszettem jobban... És ezt ugye azután mondja, hogy végre visszaállítottam a barna hajszínem

- írja dühösen Edina.

Vajon mi lesz most? Újra szőke lesz? Edina férje minden vágyát lesni szokta.

