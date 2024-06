Minden eddiginél intimebb fotókat osztott meg Kulcsár Edina

Az egykori szépségkirálynő negyedik gyermekével várandós, férjével, Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel pedig már a második közös gyerkőcért izgulhatnak. Kulcsár Edina nagyon büszke régi és az új családjára is, ezért előszeretettel oszt meg róluk tartalmakat az Instagram oldalán.

Fotó: Szabolcs László

Most is így tett, a kis Amaráról osztott meg egy fotósorozatot, amin az látható, ahogy a tikkasztó hőségben a medencében pancsolnak. Edina talán még sosem osztott meg ennyire intim képeket, ezért természetesen a kommentek sem maradhattak el. Voltak bántóak is sajnos, de szerencsére a legtöbb hozzászólás támogató volt.

Hogy eláll a füle

- szólt egy egészen bántó komment a tündéri fotó alatt.

Édes Istenem, milyen emberek vannak .szavak nincsenek .Mi zajlódhat le a fejükben, szívükben elképzelni sem akarom. Nagyon cuki ez a kis tündér a fülecskéivel együtt imádni való Nagyra nőjjön, egészségben .Minden gyerek gyönyörű és hibátlan, és minden anya aki odaadóan nevel, egy hős

-olvasható egy egészen kedves, támogató hozzászólás.

A szupercuki fotósorozatot IDE kattintva nézheted meg.