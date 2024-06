Kulcsár Edina kijelentette: a gyerekek mellett luxus a semmittevés

A 4 gyerek számomra a minden! Rengeteget kell velük foglalkozni, ez tény, de én az anyaságnak szenteltem az életem. Persze, ez nem azt jelenti, hogy semmi mással nem foglalkozom, mert szeretek dolgozni is, és ez is a gyerekeimet szolgálja, hiszen egyrészről azért dolgozik az ember, hogy mindent meg tudjon adni a gyermekeinek, másrészről pedig ez egyfajta példamutatás is szerintem.