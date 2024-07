Görögországból közölte a csodálatos örömhírt Kiszel Tünde: lányával együtt ünnepel

Kiszel Tünde a hazai celebvilág egyik legikonikusabb alakja. Már nagyon hosszú ideje ismerik a magyar emberek a nevét, az arcát, és persze a testét is. A díva korábban úgy fogalmazott, hogy egy igazi szexikonnak tartja magát, aki már hosszú évek óta meghatározó alakja a modell szakmának. Milliók imádják a naptárait, és már évtizedek óta töretlenül jelennek ezek meg minden évben. Most pedig Kiszel Tünde csodálatos örömhírt osztott meg.

Kiszel Tünde büszke arra, amit elért

Kiszel Tünde tökéletesen tisztában van azzal, hogy az idő szalad, a világ dolgai fejlődnek, neki pedig együtt kell haladni ezekkel a fejlődésekkel, ezekkel a vívmányokkal, ha továbbra is trendi szeretne lenni. Kiszel Tünde pedig nagyon is trendi! Éppen ezért szinte minden közösségi platformon jelen van, és legyen szó akár fiatalokról, akár idősebbekről, mindenki imádja a tartalmait! Nem is meglepő, hogy átlépte a bűvös 25 ezer főt a követői tábora. Erről Tünde most adott boldogan hírt, miközben kislányával, Hunyadi Donatellával Görögországban nyaral.