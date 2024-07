Hoppá: szakmát vált az Irigy Hónaljmirigy tagja

Uszkó László már 30 éve szórakoztatja az embereket az Irigy Hónaljmirigy zenekar tagjaként. A mirigyes fiú most egy teljesen új szakmát is kitanult, és a zenész mellett már a szakács végzettséget is feltüntetheti önéletrajzán. László a Mokkában mesélt arról, hogy mik a specialitásai.

Az Irigy Hónaljmirigy billentyűse, Uszkó László már a konyhában is otthonosan mozog (Fotó: Knap Zoltán)

Irigy Hónaljmirigy tagja minden konyhát kedvel

László nem válogat a nemzetek konyhái közül, és a mai étrend divatokról is megvan a véleménye.

Minden konyhának a híve vagyok, ugyanis minden, ami ehető és finom, azt meg kell enni. Én ugyanúgy eszek zöldséget, nemcsak a húst eszem. De például a vegákat hellyel közzel, de a vegánokat abszolút nem értem meg. Ő dolguk egyébként, szerintem egészségtelen a vegán életmód. Megfelelő arányban fogyasztott hús és zöldség, sőt szénhidrát is, az a normális szerintem az embernek

– mesélte a Mokka riporterének Uszkó László.

Már ő az úr a konyhában

Az Irigy Hónaljmirigy tagja a koronavírus-járvány alatt döntötte el, hogy megtanul főzni, de már korábban is nagyon érdekelte a szakács mesterség. Azóta át is vette otthon a hatalmat a családi konyha felett, és feleségét már nem is engedi be oda.

„Én tudom mi van a mélyhűtőben, mi van fölül. Igazából már úgy főzök, hogy nem kitalálom mi legyen a kaja és elmegyek bevásárolni, hanem megnézem mi van otthon, abból lesz a kajánk” – mesélte a billentyűs, aki elmondta, hogy a zenekarból többen is jól főznek.