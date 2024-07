Több mint egy éve együtt: Így ünnepel ifj. Schobert Norbi és barátnője

Ifj. Schobert Norbi a TV2 Farm VIP adásaiban már bizonyította rátermettségét, nem véletlenül nyerte meg a harmadik évadot. A sportoló életére sokan irigykedhetnek, főleg azóta, amióta boldog párkapcsolatban van. A fiatalok nemrég már az egyéves évfordulójukat is megünnepelhették.

Ifj. Schobert Norbi több mint egy éve alkot egy párt bartnőjével (Fotó: Szabolcs László)

Kevés időt tudnak nyáron együtt tölteni

Norbi Jr. elmesélte, hogy épp Olaszországban vannak a nyári szünet alkalmából. „Bevállaltunk egy közös külföldi túrázást, mert most van rá időnk. Voltunk már Gardalandban a vidámparkban, most pedig eljöttünk egy kicsit a Garda-tótól és a közeli falvakat járjuk. Sajnos most csak ennyi közös nyaralásra lesz lehetőségünk, mert Petra is táborokban lesz, én pedig sokat leszek a családommal.”

Ezért szerettünk volna egy olyan közös élményt, ami olyan, mintha egész nyáron együtt lennénk, ami igazán maradandó és azt hiszem, hogy ez most sikerült. Ez az utazás ünnep is, mert június 18-án voltunk egy évesek, de akkor nem ünnepeltük meg igazán, hiszen hétköznapra esett és akkor nem volt megoldható

Norbinak volt honnan hoznia ezt a hozzáállást, hiszen édesanyja, Rubint Réka is az élmény ajándékozás híve. A sport természetesen a legfontosabb mindannyiuknak, de mint Norbi Jr. elárulta, számára az adott helyszín feltérképezése is jó, ha része a programnak.

Most például sokat túrázunk a hegyekben, reggeltől estig talpon vagyunk, ilyenkor az edzés háttérbe szorul, mert nincs rá idő. Ha a családdal megyünk és mondjuk egész nap egy helyben maradunk, akkor minden nap van edzem. Ha mászkálós helyre megyünk, akkor viszont szeretem megismerni az adott környéket és kihozni belőle a maximumot. Ilyenkor fizikailag és lelkileg is a regenerálódás a lényeg.

Norbi Jr. elárulta, hogy Alakreform táborokba most nem tart édesanyjával, mert itthoni elfoglaltságai lesznek, de a családi nyaralásokon természetesen részt vesz.