Ifjabb Schobert Norbi veterán kocsikkal száguld Kubában

Rubint Réka rengeteg tábort tart országszerte és külföldön is, ahová a táborozókon kívül általában együtt tart a család is. A mostani célpont Kuba volt, így a sztárcsalád elárasztja a közösségi oldalaikat a jobbnál jobb fotókkal. Így tett ifjabb Schóbert Norbi is.

Ifjabb Schobert Norbi odavan az autókért (Fotó: Szabolcs László)

Barátnője nincs vele

Norbi keményen megdolgozik azért, hogy ne skatulyázzák be klasszikus sztárcsemete szerepbe, alig másfél éve például hatalmas véghajrában nyerte meg a Farm VIP harmadik évadát. Schobert Norbi Jr.-ra néhány hónapja rátalált a szerelem is, stabil párkapcsolatban él barátnőjével, Petrával, ám a csinos szőke lány ezúttal nem tartott a fitnesz famíliával.

Schobert Norbi az apjára ütött

Egy kubai álomutazásba számos program belefér, többek között az, hogy veterán autókat béreljen a család. Norbika valószínűleg nagyon szereti a kocsikat, mert nem először tesz ki autós képet. Ezúttal nem restellte megosztani követőivel, hogy az oldtimer kocsik bizony a szíve csücskei, a gyönyörű verdákkal nem csak pózolt, de ki is próbálta őket. Az nem derült ki, hogy csak utasként ült bele, vagy vezette is valamelyik régiséget, annyi mindenesetre bizonyos, hogy odáig volt a programért. Nem meglepő egyébként, hiszen édesapja is szereti a különleges autókat, pár évvel ezelőtt az ötvenedik születésnapjára éppen egy oldtimert kapott Rékától.