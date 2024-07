Brad Pitt és a fél magyar sztárvilág is kilátogatott a Hungaroringre

Ahogy az már csak lenni szokott, a hazai sztárok is alig várták, hogy idén is hazánkba érkezzen a száguldó cirkusz. Sydney van den Bosch, Dér Heni, Lékai-Kiss Ramóna, Nagy Adri sem tudott ellenállni a Hungaroring 2024-es versenyének. Az amerikai világsztár, Brad Pitt is feltűnt a pályán, de őt teljesen más vezérelte.

Brad Pitt a Hungaroringen forgat (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Brad Pitt imádja a Forma1-et

A korábban a világ legszexibb filmsztárjának is megválasztott színész részben hazánkban forgatja Forma-1-es filmjét. A korábban Apex, újabban F1 címen ismert produkcióban egy fiktív istálló autóversenyzőjét alakítja. Brad Pitt a szerepe kedvéért valódi versenyautót fog vezetni. Csak pár napot tartózkodik egyébként hazánkban, addig egy budapesti luxusszállodában lakik.

Sydney van den Bosch és Brad Pitt nem találkoztak sajnos, pedig meg volt rá az esély (Fotó: TV2)

Sydney van den Bosch pilótákkal fotózkodott

A TV2 szerencselánya imádja a száguldó cirkuszt, Ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy egy exkluzív partin még a világsztár pilótákkal is találkozhatott, köztük Daniel Ricciardo ausztrál versenyzővel.

Gyerekkorom óta rajongója vagyok a Formula1-nek. Voltak kedvenceim gyerekként, aztán tiniként, aztán apukám hatására egy újabb hazafink de az élmény és a szurkolás változatlan

– írta Instagram posztjában, amit ITT tudsz megnézni.

Gelencsér Timi évek óta rajongó

A gyönyörű influenszer évek óta ki nem hagyná a Forma-1 magyar nagydíjat. Idén is minden nap kint volt, hogy kedvenceinek szurkoljon. Ráadásul utólag tudta meg Gelencsér Timi, hogy feltűnik a Netflix által készített és hihetetlen népszerűségnek örvendő Formula 1: Hajsza a túlélésért című dokumentumfilm-sorozatban.

Nagy Adri imádja a Hungaroring hangzavarát

Az énekesnő is büszkén posztolt a Hungaroringről. Mint kiderült, Adri Max Verstappennek szurkol.

Ma kilátogattunk apukámmal Forma 1 -re. Elképesztő ezeknek az autóknak a hangja élőben!

– írta a fotókhoz.

Lipcsei Betta a férjével szurkolt

A szépségkirálynő és műsorvezető sem hagyta ki az izgalmas futamokat. Lipcsei Betta volt válogatott labdarúgó férjével látogatott ki a Hungaroringre, ahol a mostani válogatott Gulácsi Péterrel és feleségével is találkoztak.