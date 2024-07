"Én vagyok a világ közepe" – gondolta Dobrády Ákos, aztán olyan történt, ami mindent megváltoztatott

Dobrády Ákos élete három évvel ezelőtt megváltozott. Az énekes, aki jövőre betölti 50. életévét, apa lett, amitől ő is teljesen más emberré vált. Már nem érzi úgy, hogy "ő a világ közepe", az énközpontúsága teljesen lecsökkent. Fia, Bende Mór, aki ősszel már óvodás lesz, fenekestül felforgatott benne és körülötte mindent, de ő ezt a legkevésbé sem bánja.

Teljesen megváltozott az élete fia születése óta. Fotó: bors

Ákos nagyon szereti a család intézményét. Reggel a kávé előtt első gondolata a fia, és munkából hazafele is csak arra vár, végre magához ölelhesse a háromévest, aki miatt ő teljesen már ember lett.

Nagyon sokat tanít a gyerek meg a család is. Az énközpontúságomat szépen kezdi lefaragni, mert azért lássuk be őszintén, én kisebbik gyerekként a családból, majd amivel foglalkozom, a környezetem azért dédelgetett, elkényeztetett és szerettem azt gondolni, hogy mindenki hozzám kell, hogy igazodjon, és én vagyok a világ közepe.

– vallotta be az énekes, aki közben azért családapaként is gőzerővel dolgozik, ugyanis a TNT jövőre 30 éves lesz, aminek alkalmából jubileumi nagykoncerttel is készülnek.

Az évek tehát telnek, az önrefexiója pedig a gyerek miatt változni kezdett. Sőt, már gondolatban van a kistesó is. Tudatosan beszélnek róla, de tudja, át kell gondolni, milyen lesz az élet két-három gyerekkel:

Ha ezt dobja a gép, akkor ez lesz, már csak azért is, mert a gyerekért mindenre képes az ember, mindenért képes lemondani

– összegezte Ákos.