„Kár, hogy nem vághatom pofán” – Baukó Éva durván kiakadt Alekoszra

Mint arról korábban már beszámoltunk, hétfőn az Érdi Járásbíróságon találkozott egymással a két botrányhős, Baukó Éva és Alekosz. Előbbi a Borsnak elmondta, ebből minden lesz, csak békülés nem kettőjük között.

Baukó Éva exkluzív interjút adott a TV2 Tényeknek / Fotó: Markovics Gábor

Baukó Éva most exkluzív interjút adott a TV2 Tényeknek. A botrányhősnő a beszélgetés során elárulta, hogy mi volt számára az utolsó csepp a pohárban.

Amikor elkezdte sorolni ezeket, hogy tévécsatornánk biztattak, meg rádiós műsorvezetők biztattak, akkor úgy azt éreztem, hogy kár, hogy nem vághatom pofán

– mondta Éva.

A virtuális pofonosztás szerdán egy békítő tárgyalást követően elindult Éva szerint, akinek egyszerűen mint nagybetűs NŐ elege lett. A botrányhősben felrobbant valami, amitől elszakadt a cérna.

„A viszonyunk akkor teljes mértékben megromlott. Tavaly volt az Ázsia Expressz, ahova mindkettőnket meghívtak szerepelni. De már akkor voltak fenntartásaim Alekosszal kapcsolatban, és amint aláírtam a szerződést, elkezdett undorító jelzőkkel illetni, és olyan szinten kihozott engem a sodromból, hogy végül úgy döntöttem, hogy a szerződésem aláírása ellenére is visszamondom a felkérést” – mesélte Baukó Éva, aki hozzátette, hogy ekkor megszólalt benne valami, és a tudomására jutott körülményeket egész egyszerűen nem tarthatja magában, és úgy döntött, kipakol.

Szerinte Alekosz finoman szólva sem úgy bánik a lányokkal, ahogyan minimálisan elvárható.

Elvitte a Varsányi Réka nevezetű lányt, aki nagyon szerette az Alekoszt. Meg lehet nézni a tévén, a nézők biztosan emlékeznek, hogy mit művelt szerencsétlen nővel. Undorítóan viselkedett, borzalmas volt a tv képernyőjén keresztül látni azt, hogy mint ember hogy viselkedik a másik emberrel

– tette hozzá.

Éva nem tagadja, hogy személyes sértettsége a látottak alapján átalakult elégtételvággyá. Ez motiválta abban, hogy kiálljon Alekosz ellen.

„Annyira mérhetetlenül gusztustalanul viselkedett már velem is, meg a nőkkel is. Évek óta ugyanazt gondoltam, hogy akkor ezt az ügyet felgöngyölítem. Találtam újságcikkeket 2011-ből, arról, hogy Alekosz zaklató, tehát ezt nem én mondom, erre hivatkozni is fogunk a bíróságon. 2011-es újságcikkek tömkelege meséli el az esetét” – fejtette ki Baukó Éva.