„Tiszta lelkű ember volt, aki a feleségének és a színpadnak élt” – Gyászolnak a művészek, elhunyt Vadász Zsolt

Pénteken érkezett a szomorú hír, 51 éves korában elhunyt az Operettszínház művésze, Vadász Zsolt. A színház hivatalos közleményéből kiderült, hogy a sokak által elismert és kedvelt előadó péntek délután, gyors lefolyású betegség következtében hunyt el.

Vadász Zsolt gyors lefolyású betegség következtében, 51 évesen hunyt el (Fotó: Polyák Attila)

Vadász Zsolt halála az egész művészvilágot megrázta

„A Budapesti Operettszínház mély megrendüléssel tudatja, hogy Vadász Zsolt, a Budapesti Operettszínház művésze gyors lefolyású betegség következtében, ma délután, 51 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Fájdalmunkat szavakban kifejezni lehetetlen.”

Vadász Zsoltot a Budapesti Operettszínház saját halottjának tekinti, temetéséről később történik intézkedés.

„Kérjük a sajtó képviselőit, hogy a család és a társulat gyászát tartsák tiszteletben” – olvasható a színház hivatalos Facebook-oldalára pénteken kikerült közleményben.

A hír futótűzként terjedt a művészvilágban, és sorra árasztották el a közös fotók a közösségi oldalakat, többen érzéseiket, fájdalmukat is kiírták magukból. Mindenki döbbenten áll a művész halála előtt. Kollégák, barátok, tisztelők és megannyi színház búcsúzott Vadász Zsolttól.

Dancs Annamari szerint egy jó ember, jó kolléga távozott az égi színpadokra (Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM)

Dancs Annamari: „Hiányozni fogsz drága Zsolti, dalolj, énekelj továbbra is, ott fent, a Mennyországban!”

Dancs Annamari is többekhez csatlakozva, megható sorokkal búcsúzott kollégájától.

„Felfoghatatlan…”

Ma egy nagyon jó ember, egy nagyon jó kolléga távozott az égi színpadokra...

„Vadász Zsolttal számos előadást, gálát, turnét játszottunk, énekeltünk végig, a Csárdáskirálynőtől a Marica Grófnőn keresztül a Sybillig, Szentpétervártól Tokióig…”

Tiszta lelkű ember volt, aki a feleségének és a színpadnak élt.

„Első találkozásunk majdnem napra pontosan 14 éve volt, amikor egy gálapróba szünetében meghallgatott Kerényi Miklós Gábor. Énekeltem Júliát, énekeltem Stázikát, aztán egy adott pillanatban a direktor úr felkérte a színpadra Zsoltit, hogy énekeljen velem egy Fecske-duettet (Túl az Óperencián-t). Nem ismertem a dal új szövegét, de olyan nyugalommal és szépen énekelte az első refrént szólóban, hogy a másodiknál már én is magabiztosan énekeltem vele a számomra vadiúj szöveget… Ilyen volt mindig: nyugodt, felkészült, jó energiákat árasztó. Utoljára februárban énekeltünk együtt a Huszka gálában, a Gül Babából … «Ott, túl a rácson, egy más világ van…» Hiányozni fogsz drága Zsolti, dalolj, énekelj továbbra is, ott fent, a Mennyországban! És biztos vagyok benne, hogy ott is figyelni fogsz mindig a frizurádra, hogy mindig tökéletes legyen! 🖤” – olvasható a színész-énekesnő hivatalos Facebook-oldalán.