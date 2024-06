Tragédiák sora: Még csak az év felénél járunk, máris számos ismert embert veszítettünk el

Benedek Miklós betegséggel és nem múló szívfájdalommal is küzdött (Fotó: hot!)

Tordy Géza évek óta visszavonultan élt

Tavasszal pedig Tordy Géza halálhíre érkezett derült égből villámcsapásként. A 80 huszár, A kőszívű ember fiai és Külvárosi legenda című filmek legendás színésze még tavaly is feltűnt a vásznon a Hadik című film Károlyi tábornokaként. De rendezett is és szinkronszínészként Arnold Schwarzeneggernek, Anthony Hopkinsnak és Jack Nicholsonnak is adta a hangját.

Az elmúlt években sokat betegeskedett, nem volt sok kedve a szerepléshez. 2019-ben a Borsnak így fogalmazott:

„Egyáltalán nem járok sehova, nem nagyon tudok már állni, nincs kedvem. Tizennyolc éves korom óta csinálom a színházat, úgy érzem, mostanra elég volt a színészet. Nagyon megváltozott a szakma és a színjátszás is.”

85 éves korában hunyt el a Nemzet Színésze, Tordy Géza (Fotó: Bors)

Külföldi gyászhírek

De külföldi frontról is sok gyászhír érkezett. A kétes hírnevű O. J. Simpson amerikai amerikaifutball-játékos, színész áprilisban hunyt el. 2023-ban prosztatarákot diagnosztizáltak nála, a betegség gyorsan elhatalmasodott rajta, rohamosan romlott az állapota. A Titanic és a Gyűrűk ura című filmekből ismert Bernard Hill nyolcvanéves korában, májusban hunyt el.