Szívünkhöz kapjuk a kezünk a gyásztól: 99 évesen meghalt a sorozatszínészek legendája

Nagyon szomorú hír érkezett. 99 éves korában elhunyt William Russell, aki 1965 óta számtalan szerepet kapott, és akit az egész világ nagyon szeretett. Szerepelt többek között a Dr. Who-ban, a Coronation Streetben, The Adventures of Sir Lancelot című sorozatban, és még sorolhatnánk. A BBC nagyra tartott színésze volt, emellett számos színpadi szerepe is volt. A színész novemberben ünneplete volna a 100. születésnapját - írja a Mirror.