Hawa olyat tett, amit maga se gondolt volna Next Top Model Hungary előtt

Hawa a Next Top Model Hungary negyedik helyezettjeként számos rajongóra tett szert. Sokan azért kedvelték meg, mert a verseny alatt is őszintén kimutatta az érzelmeit. Emiatt azonban számos nagy kiborulása is volt a műsor során, amelyek közül az egyik legelső és talán legemlékezetesebb az volt, amikor a lányoknak egy nagy átalakuláson kellett átesnie, már, ami a hajukat illeti.

Hawa a Next Top Model Hungary előtt imádta hosszú fürtjeit. (Fotó: archív/HOT! magazin)

Hawa nagyon ragaszkodott hosszú sötétbarna fürtjeihez, mert úgy érezte ez ad neki önbizalmat. Így, amikor megtudta, hogy meg kell válnia tőlük egy meglehetősen rövid, jóval váll fölé érő frizura kedvéért, teljesen összeomlott.

Attól félek, hogy nem fog jól állni, hogy férfiasan fog állni

– mondta a Next Top Mode Hungary döntőse akkor zokogva. Korábban azt is kifejtette, hogy sokszor bántották azzal, hogy fiús a külseje és úgy érzi a haja az egyetlen, ami miatt nőiesnek tud lenni.

A Next Top Model Hungary után megváltozott Hawa

A forgatás óta jó pár hónap eltelt, és a kezdeti nehézségek ellenére, úgy látszik, Hawa áldozata kifizetődött, hiszen nemcsak a döntőig menetelt, de sokkal magabiztosabb is lett. Bár a haja sokat nőtt azóta, úgy látszik, megváltozott a véleménye, hiszen az Instagram-oldalán fotóval jelentette be, hogy visszatért a műsorban kapott rövid frizurához.

Újra rövid lettem

– írta a képre.

Hawa mostanra beleszeretett a rövid frizurába. (Fotó: Instagram)

A rajongók szerint nagyon jól áll neki ez a frizura, amivel mi is csak egyet tudunk érteni, és persze a versenyben sem véletlenül választotta ezt a fazont neki Kiss Márk, hiszen, ahogy ő is elmondta, sokkal karakteresebb a modell arca általa.