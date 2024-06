A Next Top Model Hungary versenyzője egy tinédzser macskával él együtt

Nagyon szoros lelki kapocs alakult ki Kouyaté Hawa Krisztina, a Next Top Model Hungary szereplője és cicusa, Lucius között. A modell a Hot! magazinnak mesélte el, hogy még a mellékhelyiségbe is együtt járnak!

A Next Top Model Hungary versenyzője és hű társa, Lucius Fotó: Archív/Hot! magazin

„Már a kezdetektől kialakult egy nagyon szoros kötelék köztem és közte. Bárhova megyek, magammal viszem, ezért én lettem neki az egyetlen biztos pont. Ettől függetlenül ő a ház ura, azt csinál, ami neki jólesik. Csak az édesanyám tudja ezt néha felülbírálni” – mesélte nevetve a lány.

Azért nem ennyire végletes a helyzet, van még „valaki”, akiről Lucius cica mindig tudja, hol van éppen.

„Van egy kis tigrise, amitől eleinte félt, mert nagyobb volt nála. Aztán ahogyan nőtt, úgy bátorodott, és most már imádja. Emellett van egy kisegere, és ha megkérdezem tőle, hol van a kisegér, akkor mindig arrafelé néz.”

Lucius kicsit harapós, pedig nem látszik annak Fotó: Archív/Hot! magazin

A macskák olykor hihetetlen személyiséggel rendelkeznek, nincs ez másként Hawáéknál sem. Szokás mondani, hogy olyan a kis kedvenc, amilyen a gazdája, de amíg a modell közvetlen, és kedves, ez cicájáról nem mindig mondható el, de így is vannak közös vonásaik.

Picit olyan, mint én: nagyon flegma és kiváló emberismerő.

„Nem engedi, hogy mindenki felemelje, de azt is ő választja meg, hogy mikor nyúlhatunk hozzá. Viszont mindig egy szobában szeretne velem lenni, ezért még a WC-re is elkísér” – avatott be az intim titokba a gazdi.

Kicsi kora óta Hawa neveli a cicát Fotó: Archív/Hot! magazin

Ha pedig már tulajdonságok: előkerült egy, ami biztosan nem közös a négylábúban és a szépségben, sőt, gazdája igyekszik elejét venni ennek a viselkedésnek.

„Nagyon harapós! Egyelőre nem sikerült leszoktatnom erről a szokásáról. Általában a szőnyegeket és a kezemet szereti harapdálni.”

Jókor jött a cica a Next Top Model Hungary versenyzőjének életébe

Az említett szoros kötelékekre – emberi mértékkel mérve – nem volt még túl sok idejük, hiszen Lucius még macskaévekben is csak tinédzsernek számít, de ez a legfontosabb korszak minden élőlény életében. A kapcsolat kialakításának pedig az egyik első állomása a névadás, hiszen az – mint a szeretet – egy életre szól.

„Most lesz egy éve, hogy velem van, három hónapos volt, amikor elhoztam. Sokat gondolkodtam a nevén, mert először az apukáját láttam, aki egy nagyon erős és masszív macska volt, ezért férfias nevet akartam választani. Viszont akkoriban egy elég rossz időszakom volt, ezért olyan nevet kerestem, amelyiknek a jelentése kapcsolódik a fényhez.

A Lucius pedig fényt jelent, így lett a hétköznapjaim fénypontja.

Olykor ki kell várnia a sorát Fotó: Archív/Hot! magazin

Azért nem csak a cicának van olyan szokása, amit a gazdijának kell tolerálnia. Bizony, olykor a négylábúnak is tűrnie kell, bár ösztönei mást diktálnának.

„Gyakran eszem a szobámban, ezért már az elején megtanítottam neki, hogy ha le is teszem a tányéromat az ágyra, akkor sem ehet belőle. Ha nagyon tetszik neki, amit eszem, akkor türelmesen megvárja, amíg adok neki”

– árulta el Hawa.