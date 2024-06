Nagy a baj? Ben Affleck nélkül ment nyaralni Jennifer Lopez

Látványosan kerüli egymást Hollywood álompárja, Jennifer Lopez és Ben Affleck, barátaik szerint már a válást fontolgatják.

Zűr a paradicsomban, a válást fontolgatja Ben Affleck és Jennifer Lopez Fotó: Gotham/Getty Images

„A válás is felmerült, mint lehetőség”

Alig két évvel a világra szóló lagzi után véget érhet JLo és Ben Affleck házassága.

„Nem tudnak egymással dűlőre jutni, és már a válás is felmerült, mint lehetőség” – árulta el egy bennfentes a US Weekly magazinnak. Az amerikai lapnak több forrás is megerősítette, hogy a dögös énekesnő és az Oscar-díjas színész már a válást fontolgatja. Bizonytalanok a jövőjüket illetően, ráadásul Jennifer szeretne előrelépéseket a karrierjében és magánéletében is. Egy másik barátjuk pedig így fogalmazott:

„Jennifer hónapokon keresztül küzdött azért, hogy rendbe hozza a kapcsolatukat.”

JLo karrierje megsínyli a kapcsolati válságot

A sztárpárt egyébként már lassan két hónapja nem látták nyilvánosan együtt megjelenni: Ben legidősebb lánya, Violet ballagásán mutatkoztak utoljára együtt, ahol a szemtanúk beszámolója szerint látványosan kerülték egymást. Ráadásul úgy tudni, az utóbbi időben rengeteget veszekedtek, sőt, Affleck hetekkel korábban kiköltözött közös otthonukból, amit külföldi lapértesülések szerint már eladásra is hirdettek. JLo pedig éppen Olaszországban sütteti a hasát – férje nélkül.

Jennifer Lopez vacationing in Italy. pic.twitter.com/0YA7XN7Xal — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) June 19, 2024

A kettejük közti zűrt JLo karrierje is megsínyli, képtelen fókuszálni, a világ körüli turnéját is lefújta, hogy családjára koncentráljon. Rossz nyelvek szerint a háttérben az áll, hogy a botrányos házassága miatt sokan elpártoltak tőle, nem fogytak jól a koncertjegyek, ezért fújt visszavonulót.