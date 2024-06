Most már biztos, hogy vége: hatalmas lépésre szánta el magát Jennifer Lopez és Ben Affleck

Pár héttel ezelőtt röppent fel a hír, hogy a válás szélén áll Jennifer Lopez és Ben Affleck. A pár egyszer már randevúzott egymással, az eljegyzésre is sor került, ám végül 2004-ben szakítottak. Több évvel később, 2021-ben élesztették fel ismét a románcukat, majd 2022-ben összeházasodtak.

Ben Affleck és Jennifer Lopez / Fotó: AFP

A szóbeszéd szerint azonban a kapcsolatuk nemrég komoly válságba került, amelynek többek közt az szolgált alapul, hogy a sztárpár az utóbbi időben egyre kevesebbet mutatkozott együtt nyilvánosan, majd Jennifer Lopez lemondta a nyárra tervezett This Is Me... Now turnéját is, hogy a magánéletére koncentrálhasson. Mi több, egy bennfentes korábban arról számolt be, hogy a színész már ki is költözött az énekesnővel közös otthonukból, amellyel kapcsolatban nemrég friss információk láttak napvilágot.

Az értesülések szerint ugyanis a Beverly Hills-i villa a Santiago Arana nevű ingatlanügynökön keresztül jelen van az ingatlanpiacon, aki az elmúlt két hétben már meg is mutatta a leendő vásárlóknak a villát. Ben Affleck mindeközben állítólag egy ingatlan bérel Brentwoodban, és Jennifer Lopez is új házat keres. Úgy tudni, egyelőre nem érkezett ajánlat a villára a vevőktől

– írja a Mirror.