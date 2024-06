Megdöbbentő képek készültek a szakítás szélén álló Ben Affleckről és Jennifer Lopezről

Az elmúlt hetekben egyre több arra utaló jel látott napvilágot, hogy az álompár kapcsolata a végéhez közeledik. A „Bennifernek” becézett házasság ugyanis az ismerőseik szerint válságban van, és Ben Affleck és Jennifer Lopez már nem él együtt. Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy amikor egy újságíró az énekesnőnek szegezte a kérdést, hogy áruljon el részleteket arról, együtt vannak-e még, akkor J-Lo kollégája belefojtotta a szót a kérdezőbe. Emellett az énekesnő a nyárra tervezett This is me turnéját is lemondta, hogy a magánéletére koncentrálhasson.

Jennifer Lopez lemondta a nyári turnéját, hogy a magánéletére koncentráljon /Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Most azonban egy iskolai rendezvényen kapták lencsevégre a párost, ahol Ben Affleck 12 éves fiának Samuelnek a kosármeccsén találkozott egymással az egész család.

Megjelent Jennifer Lopez is, aki mindössze egy arcra puszival köszönt a férjének.

Velük volt Ben Affleck édesanyja Anne Boldt is, és ex-felesége Jennifer Garner is.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in Los Angeles today. pic.twitter.com/aQtojbdxnD — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) June 3, 2024

A képek tanúsága szerint örült egymásnak a két fél, de sokkal inkább egy boldog baráti találkozásnak lehettünk szemtanúi, sem mint egy szerelmespárnak, amely néhány napja már nem találkozott egymással a különböző forgatások és fellépések miatt

– számolt be róla a PageSix.

A lap beszámolója szerint Jennifer Lopez komolyan gondolta a bejelentését, miszerint több időt szeretne a családjával tölteni, ugyanis a nap elején a saját tinilánya, Emme társaságában járt be egy bolhapiacot Los Angelesben, majd utána csatlakozott az Affleck családhoz, hogy megtekintse Samuel kosármeccsét. A múlt hét során pedig fordított helyzet állt elő, Ben Affleck utazott el JLo lányának, Violetnek a ballagási partijára. Bármi is történik jelenleg a két sztár között a színfalak mögött, példaértékű, ahogy próbálják egyben tartani a családjukat.