Fotó a reptérről: Együtt hagyta el az országot a Házasság első látásra két sztárja

Tavaly nyáron forgatták a Házasság első látásra bemutatkozó évadát, amiben hat szerelemre áhítozó szingli nő, és hat szingli férfi vállalkozott arra, hogy örök hűséget fogad egy ismeretlennek, akit csak a lagzi után ismer meg tüzetesebben.

Házasság első látásra: Bogi és Geri között megmaradt a jó viszony (Fotó: tv2)

A társra vágyók persze nem egyedül döntöttek: egy háromtagú, pszichológusokból álló gárda állította őket párba, a szakértők pedig a párkapcsolati reality során végig igyekeztek fogni a kezüket és terelgetni őket a párkapcsolatok útvesztőiben. Tették ezt több-kevesebb sikerrel, a műsor fináléjában ugyanis kiderült, hogy mindössze egy házaspár döntött az együtt maradás mellett, ám mostanra ők is szétmentek.

A TV2 sikerműsorának egyik legmegosztóbb párosa Bogi és Geri volt, a fiatal nő már a lagzi előtt sírógörcsöt kapott, igazán a barátnői sem tudták, hogy mi okozta az összeomlását.

A Házasság első látásra műsorának végével kiderült, hogy Bogi és Geri számára ez a kapcsolat nem jött be, legalábbis nem úgy, ahogy az a kísérlet célja volt. A házasságukat bár a férj szerette volna folytatni, Bogi egyértelműen kijelentette, hogy ő nem kíván feleség maradni, de azt szeretné, ha a barátságuk ennek ellenére megmaradna.

„Lehet rám mondani sok mindent a látottak alapján, de azt, hogy ezt az embert nem értékeltem, szerettem, azt igazán kikérem magamnak! Illetve azt is, hogy nem tudok szeretni! Nem minden emberbe szeretünk bele életünk során, aki egy csupaszív és jó ember, attól még szerethetjük őszintén, tiszta szívből. Mi köszönjük, Gerivel továbbra is jól vagyunk, és leszünk is, és büszkék vagyunk az útra, amit megtettünk együtt” – kezdte egy kisebb novellában Bogi, majd üzent azoknak is, akik a viselkedése miatt bírálják.

A Házasság első látásra sztárjai együtt utaztak el

Nos, az a napnál is világosabb, hogy Bogi és Geri továbbra is remekül kijön egymással, és bár a srác nemrég a Nagy Ő-ből megismert Edina oldalán tűnt fel, az sem kizárt, hogy alakul valami köztük.

Erre utal az is, hogy csütörtök reggel együtt szelfiztek a reptéren, még mielőtt együtt emelkedtek volna a magasba.

De vajon hová röppentek együtt?