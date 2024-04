"Kikérem magamnak" – kifakadt a Házasság első látásra Bogija, tisztázta, mi van közte és volt férje között

A Házasság első látásra műsorának végével kiderült, hogy Bogi és Geri számára ez a kapcsolat nem jött be, legalábbis nem úgy, ahogy az a kísérlet célja volt. A házasságukat bár a férj szerette volna folytatni, Bogi egyértelműen kijelentette, hogy ő nem kíván feleség maradni, de azt szeretné, ha a barátságuk ennek ellenére megmaradna. Nos, az egykori páros közösségi oldalát átgörgetve egyértelműen látszik, hogy a lány álma teljesült, sőt...

Házasság első látásra: Bogi és Geri továbbra is szeretik egymást Fotó: TV2

Házasság első látásra: Bogi megható vallomást tett Geriről

Az Instagramon a napokban feltűnt egy fotó, melyen az egykori házaspár látható, ahogy szorosan ölelik egymást. Mielőtt még a rajongók bármit is kombinálhattak volna, Geri odaírta a képhez, hogy "azért vannak a jó barátok...", ám időközben feltűnt a poszt alatt Bogi is, aki ennél egy kicsit részletesebben fogalmazott. Leírta, hogy volt férjét továbbra is nagyon szereti és megbecsüli, sé bár ez nem szerelem, a kapcsolatuk mégis egy életre szól.

„Lehet rám mondani sok mindent a látottak alapján, de azt, hogy ezt az embert nem értékeltem, szerettem, azt igazán kikérem magamnak! Illetve azt is, hogy nem tudok szeretni! Nem minden emberbe szeretünk bele életünk során, aki egy csupaszív és jó ember, attól még szerethetjük őszintén, tiszta szívből. Mi köszönjük, Gerivel továbbra is jól vagyunk, és leszünk is, és büszkék vagyunk az útra, amit megtettünk együtt” – kezdte egy kisebb novellában Bogi, majd üzent azoknak is, akik a viselkedése miatt bírálják.

Azt sajnálom, ha így sikerült megismerni, elkönyvelni engem, de most már békén lehet hagyni, igazán. Unalmas is, meg valószínűleg oka van annak, hogy azok az emberek, akik tényleg megismertek és ismernek engem, azok nagyon szeretnek. Vagy ezen nem szokott elgondolkodni a nagyérdemű?

– szúrt oda a TV2 csinos sztárja, amire Geritől két piros szívet kapott válaszként. Kijelenthetjük tehát, hogy a páros szerelmet nem, de egy barátságot már nyert a műsorral.