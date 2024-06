Elhunyt a rapsztár, akinek a számát még Schwarzenegger is énekelte

58 éves korában elhunyt Brother Marquis, alias Mark D. Ross, aki a 2 Live Crew rapformáció tagja volt. A banda a Facebook-oldalán jelentette be, hogy tragikusan fiatalon eltávozott közülük a népszerű rapper, akinek több világhírű slágert is köszönhetünk. A 2017-ben elhunyt Fresh Ice Kid után így egy újabb zenei legenda hunyt el a rapcsapat tagjai közül.

Mark D. Ross



aka Brother Marquis of the 2 Live Crew



April 4, 1966 – June 3, 2024 pic.twitter.com/z0z6q5r2MN — Stess The Emcee (@StessTheEmcee) June 3, 2024

Brother Marquis menedzsere is megerősítette a halálhírt, arra azonban nem tért ki, hogy mi okozta a zenész halálát. Sajtóinformációk szerint nem merültek fel gyanús körülmények a haláleset körül – számolt be róla a brit Metro magazin.

Még rapperekhez képest is durva volt a szövegük

A The 2 Live Crew 1986-ban adta ki az első számát, amely már a sikamlósan korhatáros címével kivívta a kritikusok haragját, majd a banda egyik első albumát egy szövetségi bíró betiltotta az obszcén szövege miatt. Utólag azonban pont a cenzúra hozta meg számukra a hírnevet, ugyanis 1990-ben David Bowie egy tévéműsor közepén védte meg a rapformációt, mondván, hogy a szólásszabadság fontosabb bármilyen csúnya szónál, és támogatja a bandát.

Még Arnold Schwarzenegger is elénekelte Brother Marquis egyik számát

A magyar tévénézők is összefuthattak Brother Marquis hangjával, amikor az Ikrek című filmet tekintették meg, ugyanis ebben maga a főszereplő, Arnold Schwarzenegger énekli az egyik legsikeresebb feldolgozásukat. A 2 Live Crew egyik legnépszerűbb száma ugyanis a The Coasters együttes Yakety Yak című slágerének feldolgozása. Az Ikrek című filmben végül a 2 Live Crew változata került be.

Itt pedig meghallgatható a teljes dal, az Ikrek című mozi filmzenealbumáról: