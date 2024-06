"Életveszélyes fenyegetéseket kap" - féltik az emberek Harry herceg testi épségét

Nem csitulnak a botrányok Harry herceg körül. Miközben a sussex-i házaspár néhány éve hátat fordított a királyi családnak, és így az ezzel járó privilégiumoknak is, úgy tűnik, hogy egy dologhoz ragaszkodik a hercegi páros, ez pedig nem más, mint a biztonság. Harry hercegnek és családjának ugyanis már nem jár alanyi jogon a személyi biztonság Angliában, amelyet eddig az adófizetők pénzén élvezhetett a családja. Az uralkodó család tagjainak ugyanis a Belügyminisztérium biztosítja a rendőri kíséretet, és a személyi védelmet, ezt azonban 2020 februárjában Harry hercegéktől megvonták érthető okokból. Azóta Harry jogi harcban áll a Belügyminisztériummal.

Harry herceg és Meghan Markle jelenleg nem élvezheti az angol hatóságok védelmét /Fotó: © Photo by Alexi Lubomirski, Copyright owned by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex via Bestimage / Northfoto

A DailyStar arról ír, hogy bár első fokon a bíróság visszautasította Harry herceg kérelmét, hogy továbbra is élvezhesse a személyi védelmet Angliában, most a férfi fellebbezett a Legfelsőbb Bíróságon a döntés ellen. A királyi szakértő Richard Fitzwilliams szerint pedig a jogi harc során számíthat a nép támogatására Harry herceg, ugyanis az édesanyjával történtek, és az elhíresült paparazzi ámokfutás után az emberek szíve meglágyult és szeretnék biztonságban tudni a tékozló fiút is.

Az édesanyjával történtek és a fenyegetések hatására az emberekben biztos lesz némi rokonszenv Harry hercegékkel kapcsolatban. Közismert tény, hogy szélsőjobboldali csoportok és más szélsőséges csapatoktól kap életveszélyes fenyegetéseket a családjával együtt. Bár ők már nem teljes munkaidőben dolgozó tagjai a családnak, így nem járna alapvetően nekik az adófizetők pénzén fenntartott védelem.

- kezdte beszámolóját a királyi család szakértője, aki hozzátette, hogy véleménye szerint egy külön kategóriába kerülhet Harry a családjával egyetemben.

Könnyen előfordulhat, hogy úgy ítélik meg a bíróságon, hogy ő és a családja bekerülhet egy "Egyéb VIP kategóriába", amelynek jelentős jogi költségei lehetnek. Ez azonban szükséges lenne, ugyanis szélsőjobboldali csoportok és terroristák is szokták fenyegetni a család biztonságát

- zárta sorait Richard Fitzwilliams. A szakértő szerint nem zavarná az embereket, hogy Harry és felesége Meghan Markle, illetve a két gyermekük személyi védelmet kapjanak, amikor Angliába látogatnak. Többen pedig úgy gondolják, hogy gyakrabban látogatná meg a királyi családot a sussex-i család, ha biztosítva lenne a biztonságuk a szigetországban.