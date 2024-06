Debreczeni Zita megható szerelmi vallomást írt Gianninak

A fotóművész és férje, az ízek szerelmese mai napig lángoló szerelemmel szeretik egymást, pedig nagyon kemény időszakokon mentek keresztül. Debreczeni Zita és Gianni Annoni kapcsolatát ezek a nehézségek úgy látszik nem megtépázták, hanem megerősítették.

Debreczeni Zita férje és a modell-fotós 10 éve szeretik egymást. (Fotó: Szabolcs László)

Debreczeni Zita: Bárcsak hamarabb kezdtük volna…

Bármilyen furcsán is hangzik már most, de a modell elsőre egyáltalán nem találta szimpatikusnak a nagyhangú olasz macsót. Debreczeni Zita szívét végül mégis meghódította Gianni Annoni, és azóta is nagy szerelemben élnek. 2017. március 31-én házasodtak össze a Dolomitokban, kisfiuk, Gianfranco Máté 2020. augusztus 28-án született, tavaly pedig világra jött második kisfiuk is. Az idáig vezető út nem volt könnyű számukra: első gyermekük sikertelen lombikprogramok sorozata után fogant meg, nemrég pedig arról is őszintén beszéltek, hogy két éve tavasszal a 10. héten vetélt el Zita. De ezeken a nehézségeken is együtt mentek át, ha néha úgy is érezték, ezt nem lehet tovább csinálni, egymásba kapaszkodtak, és győzött szerelmük.

Kisgyermekes szülőként abban is mindketten egyetértenek, hogy egyre nehezebben tudnak kettesben időt tölteni, annak ellenére, hogy pontosan tudják: romantikus randikkal sokkal könnyebb lassan 10 év után is életben tartani azt a bizonyos tüzet.

„Hiába élünk együtt, egymás életében sem tudunk részt venni.

Az ő sikereinél sem tudok ott lenni, mert a gyerekekkel kell itthon lenni, vagy neki van valamilyen előadása, amit nagyon szívesen meghallgatnék, de nem tudok elmenni.

Itt vannak a nagyszülők, segítenek, de két gyerekkel azért már nehéz”

— mondta korábban az Adom a napom műsorban Debreczeni Zita.

De szerelmük ettől töretlen és a közelgő első közös évtizedük alkalmából a sztáranyuka megható sorokkal emlékezett meg az eddig együtt töltött időről: