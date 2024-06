„Budapest a szülővárosom, mindig is az életem szerves része volt és marad” – hatalmas örömhírt jelentett be Leslie Mandoki

A szervezők örömmel jelentik be, hogy Szent István ünnepe alkalmából Budapest szívében, a bazilika előtti téren idén, augusztus 18-án 19:00 órától újra életre kel a többszörös platina- és aranylemezes Mandoki Soulmates-muzsika.

Az est folyamán a már megszokott varázslatos élmények mellett friss szerzeményekkel várják a rajongókat, ugyanis ezúttal a korábbi nagy dalok mellett bemutatásra kerülnek a Soulmates új korongjáról, A Memory Of Our Future-ról is a fülbemászó, fajsúlyos dallamok, igényes és világszínvonalú hangszerelésben. Az album nemcsak itthon foglalta le hetekre a slágerlista első helyét, hanem nemzetközileg is szenzációs chartpozíciókat ért el! Ez a fantasztikus eredmény bizonyítja, hogy az üzenetük – az európai egység, béke és szabadság fontossága – széles körben rezonál a hallgatósággal. Az albumnak itthoni és nemzetközi sikere kiemelkedő, komoly amerikai kritikusok az év albumának nevezték, a német sajtó szintén csak szuperlatívuszokban ünnepli.

A koncerten élvezhetjük a világhírű, zseniális csapat laza játékát

A koncerten élvezhetjük a világhírű, zseniális csapat laza játékát, a kompozíciós érettséget és a kifinomult, harmonikus szerkezetek találkozását a dzsessz-rock virtuózok nagyszerű szólóiban… művészet a javából. Az album a mostani vészterhes időkről szól és arról, ami minket összetart, és nem arról, ami szétválaszt.

Az új lemez teljesen analóg technikával készült, a zenei szabadgondolkodók dalszövegei a kortárs világválságokat célozzák meg, beleszúrva a közönyös társadalom oldalába, hogy üzenetüket közvetítsék: „Hangosak maradunk a szabadságért és a békéért!” A „We Stay Loud" című dal arra buzdít, hogy legyünk bátrak, és ragaszkodjunk a szenvedélyünkhöz, válasszuk a zajos ellenállást a konformitás helyett.

Leslie Mandoki számára a zene mindig is a szabadság iránti vágy kifejeződése volt, különös hangsúlyt fektetve a békére. A Soulmates világszerte társadalmi tudatosságot keltett, beleértve korábbi albumaikat is, az Utopia For Realists, a Living In The Gap és a Hungarian Pictures címűeket is. Az ügy: az emberség, az üzenet: a megértés és a zene: tökéletes közvetítő.