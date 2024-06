Szívszorító vallomás: Agárdi Szilvi sosem láthatta önmagát

Nem gondoltam volna, hogy félig meghatódottan adok majd erre a kérdésre választ. Soha nem láttam igazán magam, mindig csak elmondták, hogy milyenek az arcvonásaim. Azt tudtam, hogy barna hajam és barna szemem van, mert ezt is elmondták. Amikor még régen nagyon keveset láttam, árnyakat, körvonalakat azzal a pár százalékkal a jobb szememre, akkor a fotókat, amik készültek rólam kinagyítottam nagyon nagyra, és mozgattam jobbra-balra, hogy egy képet kaphassak arról, hogy hogy is nézek ki teljes egészében, de ott is csak azt láttam, hogy milyen a ruhám színe például. Teljes egész képet soha nem láttam magamról, most pedig már pláne nem. De nem baj, mert legalább elmondták és ez nekem sokat segít