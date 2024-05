Wolf Kati újra bevezetné a hétfői adásszüneti napokat

Az 1980-as évek a diszkózene virágzásának időszaka volt, ehhez nyúl vissza Wolf Kati. A népszerű énekesnő a legújabb dalában megidézi a szabadon táncolós időszakot, ami szerinte nagyon hiányzik manapság.

Wolf Kati a nyolcvanas évekbe repíti vissza a hallgatóit (Fotó: Bors)

Wolf Kati újra bevezetné a hétfői adásszüneteket

Wolf Kati családanyaként is nagyon fiatalos lendülettel éli az életét, s hitvallása a közönsége szórakoztatása. Míg inkább a popos, líraibb dalok jellemzőek rá, most táncra akarja perdíteni a hallgatóit. Visszatekintve az elmúlt évtizedekbe, a nyolcvanas éveket emelné ki kedvenceként. A Metropolnak elárulta, mik voltak a kedvencei akkoriban, ami mára csak emlékké változott:

„A kazetták jelenléte, az, hogy csak a zenehallgatásra figyeljünk, a sallangmentes poprock koncertek: ezek mind nagyon hiányoznak. De szimpatikusabb volt az is, hogy a sztároknak még lehetett privát élete, ami ma már egyáltalán nem jellemző."

És lehetne megint hétfőn adásszünet a tévében, hogy egymásra figyeljünk

– szögezte le lapunknak Kati, akinek viszont nem hiányoznak abból a korszakból a gigantikus válltöméssel díszített felsők, a fiúk bundesliga frizurája és a Mekk Elek mesétől is borsódzott a háta!

„Nem ciki volt, hanem menő”

Vadi új, Felemás című dala a nyolcvanas évek diszkókorszakát idézi meg tehát.

„A zenekar gitárosának, Dandó Zolikának elképesztő bakelitlemez és hanganyag gyűjteménye van, a popzenei műveltsége pedig páratlan. Az Új utakon című lemez dalait írtuk, ami eleve egy pörgősebb, pop-rock stílust képvisel, és a nosztalgiázás közben rájöttünk, hogy azért volt olyan erős a diszkókorszak, mert lendületes, érzelmeket megmozgató dalokat kaptunk, és bárhogy táncolhattál, bármilyen koreográfiában, színes, kreatív szettekben, az nem ciki volt, hanem menő” – fogalmazott a Metropolnak Kati, majd hozzátette, stresszlevezetésnek is jó, ha az ember kitáncolja magából az érzelmeit. Ebben szeretné segíteni rajongóit.

Abban a korszakban minden arra buzdított, hogy engedd el magadat, éld meg szabadon a zene által önmagadat, az érzelmeidet, táncold ki a hétköznapi stresszt magadból. A diszkókban kicsit mindenki egy színes varázsvilágba lépett.

„A Felemás című dal ebből az inspirációból született, Nagy Zsolt Liszi, a zenekar billentyűse és Dandó Zolika szerzeménye, és amikor a szöveget írtam arra gondoltam, milyen jó lenne, ha az új generáció is átélhetné ezt a szabadságot, ha nem a telefonok árnyékában szórakoznának a koncerteken, a szórakozóhelyeken. Meg kell engednünk magunknak, hogy csak a zenére figyeljünk, hogy ne érdekeljen, ki mit gondol rólunk, és táncoljunk, táncoljunk kifulladásig!” – lelkendezett Kati.