Utcán mentett életet Ráthonyi-Palácsik Tímea – Fotó

Sokan jól tudják, hogy Andy Vajna özvegye már évek óta próbálkozik azzal, hogy gyermeke születhessen, a cél érdekében pedig már számos kezelésen és beavatkozáson is átesett.

Fotó: Fotó: Vadnai Szabolcs/Hot! magazin

Próbálkozásait annak ellenére sem adja fel, hogy tavaly elvetélt, továbbra is küzd azért, hogy anya lehessen. Ez lehet az egyik oka annak is, hogy imádja az állatokat és az otthonát is több szőrös négylábúval osztja meg, akiknek kvázi ő az anyukájuk.

Palácsik-Ráthonyi Tímea életet mentett

Most pedig úgy látszik, hogy Palácsik-Ráthonyi Tímea „gyermekeinek” száma ismét gyarapodott, az üzletasszony ugyanis tegnap az utcán mentette meg egy mókus életét, aki, ahogy Timi fogalmaz maga kért tőle segítséget.

Egy mókus kért segítséget tőlem az utcán. Úgy vélem, megmérgezték. Bebugyoláltam meleg kendőbe, adtam neki vizet... keresek egy vadmentő központot Los Angelesben. Hogy tudnék segíteni a mérgezésen? Legalább biztonságban van a baglyok és a prérifarkasok elől... olyan cuki

– írta Instagram-oldalán a korlátozott ideig elérhető posztjában.

Forrás: Instagram

Ma pedig egy újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben elárulja, hogy a mókuska sikeresen túlélte az éjszakát és már enni is próbált, de még mindig nincs jól.