Szerelmes fotóval közölte az örömhírt Tóth Gabi - Fotó

A néptánc és a hagyományok szeretete erős kötődést jelent kettejük között. Gabi gyerekként táncosnak készült, de végül énekesként vált híressé, míg Máté a Fricska táncegyüttes frontembere.

Fotó: Mate Krisztian

Mindennek fényében nem is csoda, hogy Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence közös álma egy tánc- és énektábor létrehozása volt rászoruló gyerekek számára. Korábban be is jelentették, hogy megvalósulni látszik a közös projektjük, ami mára már teljesen biztossá vált. Tóth Gabi közösségi oldalán egy szerelmes fotóval jelentette be az örömhírt, miszerint csütörtök este hat órától már élni fog a táboruk weboldala. Az oldalon pedig minden részlet megtalálható lesz a táborral kapcsolatban.